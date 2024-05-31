春の運動会シーズンが到来していますが、お子さんが通う学校の運動会は、どんなスタイルで行われますか。新型コロナを経て、運動会のあり方は多様化が進んでいます。全校あげての一斉開催に戻った学校もあれば、学年別の分散開催を続けている学校も。ただ、どちらになっても保護者としては一長一短があるようで…「変化し続ける運動会」に、保護者たちの思いはいろいろ複雑なようです。【グラフ】運動会の半日開催…保護者の3人に2