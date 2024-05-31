２９日（日本時間３０日）のドジャース戦で、判定への不満などから退場処分となったメッツのＪ・ロペス投手が３０日（日本時間３１日）にインスタグラムを更新し、謝罪文を掲載した。ロペスは大谷に１４号２ランを被弾。続くフリーマンのハーフスイングの判定を巡り、三塁塁審に怒りを表し、退場処分となった。ユニホームの裾を出し、グラブを観客席に投げ入れるなど大暴れ。試合後の取材では「ＭＬＢで最悪のチームでプレーし