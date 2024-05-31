自分が勤務する千葉県内のスーパーマーケットの商品およそ9万1000個を横領したとして50代の男が逮捕されました。岡本和廣容疑者は2018年7月からのおよそ2年9カ月の間に、自分が勤務していた千葉県市原市のスーパーマーケットの商品「そうめんギフト」や「カップ麺」などおよそ9万1000個、2300万円相当を勝手に転売して利益を得た業務上横領の疑いが持たれています。警察によりますと、岡本容疑者は当時、商品の仕入れ管理を