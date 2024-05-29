ドリアンに湧き立つ中国社会中国で、とくに若い世代を中心にドリアンが大ブームとなっている。数年前からドリアン専門店がオープンするなど、じわじわ人気が出ていたが、今年は従来のタイやマレーシアに加え、ベトナムやフィリピンからの輸入量も増加し、SNS上には日々、「ドリアン自由」（ドリアン三昧、自由自在などの意味）という投稿が相次いでいる。「今日もドリアン1個、食べちゃいました！ドリアン自由、うれしい！」中国の