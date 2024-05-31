レバ刺しのような食感を楽しめるが、正体は天然のキノコ「アミタケ」。キノコ独特の臭いやクセがなく、ごま油との相性も抜群だ。加熱処理するとレバーに似た赤褐色に洋野町のキノコ加工・販売「長根商店」が牛のレバ刺しから着想を得て開発し、２０１８年から販売。同町を含む三陸地域では海から吹く冷たい風「やませ」の影響で、良質なキノコがよく採れる。ただ同町で収穫できるアミタケは量が少なく、大根おろしであえて食べ