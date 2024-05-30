やけどや切り傷などを負ったときの応急処置の道具としてだけでなく、着火剤としても使用可能な「ワセリン玉」の作り方について、警視庁警備部災害対策課（以下、警視庁）が、Xの公式アカウントで紹介しています。警視庁によると、ワセリン玉の作り方は次の通りです。（1）ワセリンを半分に切った空き缶などに適量出す。（2）コンロなどでワセリンを温め、溶けたら消毒などに使う綿球を浸す。（3）固まるまで少し待った後、アル