これからお話するのは、私の友人男性から聞いた苦い体験談です。つらい経験をした彼に今後明るい人生が待っていることを願うばかりです。 離婚 先日、10年間連れ添った妻と離婚しました。離婚の原因はよくある「性格の不一致」ですが、子宝にも恵まれて、妻と子どもと暮らした結婚生活は決して嫌な思い出ではありません。 子どもの親権は妻に行き、私は両親の暮らす実家に身を寄せさせてもらうことになりました。自分で決めた