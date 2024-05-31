5月28日、アメリカ・オハイオ州のJPモルガン・チェース銀行で大爆発が発生した。通りの向かいの防犯カメラの映像には突然の爆発で煙が立ち上り、ガラスの破片が飛び散る様子が映っている。【映像】大爆発の瞬間現場には消防と救急隊がすぐに駆け付け、人々を建物から避難させたが、ロイター通信によると軽傷者が数人出ているとのことだ。JPモルガン・チェース銀行は、建物内および周辺の人々の安全を確認していると発表して