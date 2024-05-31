北朝鮮で行われた超大型放射砲（多連装ロケット砲）の一斉発射（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは31日、韓国を威嚇する軍事デモンストレーションとして、金正恩朝鮮労働党総書記が「戦術核攻撃手段」と位置付ける超大型放射砲（多連装ロケット砲）の一斉発射を軍部隊に命じたと伝えた。日付は明らかにしていないが、30日の発射を指すとみられる。横一列に並んだ移動式発射台から18発を同時発射する異例の規模と