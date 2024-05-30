【写真・画像】「1日7、8時間ぐらい爆音で…」 耳の痛みや頭痛などの“イヤホン難聴”に 二度と回復しない？ WHOは「11億人がリスクに」と警告　1枚目ABEMA TIMES

世界で11億人がリスクに晒されるイヤホン難聴 医師も「回復しない」と警鐘

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 騒音や爆音に長時間さらされ、耳の細胞が壊れていく「イヤホン難聴」
  • WHOは2019年、世界で11億人がリスクに晒されていると警告している
  • 医師も「イヤホンで聞こえにくくなった聴力は二度と回復しない」と話す
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