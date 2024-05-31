タレントの指原莉乃（31歳）が、5月30日に放送されたトーク番組「トークィーンズ」（フジテレビ系）に出演。元カレとの想い出が詰まった“捨てられないボックス”を見たフリーアナウンサー・女優の田中みな実から「これ、気が悪い」と言われたと語った。この日、ゲストのなにわ男子道枝駿佑（21歳）が、元カノからのプレゼントは捨てられないと話した流れで、指原も「私も捨てない派だから気持ち分かる」とコメント。そして「（