３０日の日本テレビ系「秘密のケンミンＳＨＯＷ極」では、三重県ソウルフード「津ぎょうざ」が特集された。「芸能人餃子部部長」の女優鈴木砂羽（５１静岡代表）は「ちょっとチェック不足でしたね。やっちまいましたね。すごい興味あります。揚げ餃子って隠れた名品で、揚げ餃子が美味しい所は、本当に美味しい」と語り、試食後は「普通の皮の薄さだとこの餡の濃厚さに耐えられない」と拳を握りしめて絶賛した。金髪のベ