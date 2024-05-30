タイの王宮遺跡地で中国人と推定される両親が子供に小便をさせる写真がネット上で広がり物議をかもしている。２９日、香港サウスチャイナ・モーニング・ポスト（ＳＣＭＰ）の報道によると、ＴｉｋＴｏｋの中国バージョン「抖音」など、中国ソーシャルメディアでは最近４〜５歳ごろに見える女の子が小便をするためにスカートを上げている姿が撮影された写真が共有された。子供の両親は小便をする子供の後ろでこれを見守っていた。父
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