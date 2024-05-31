音楽プロデューサーの高久光雄さんが28日に死去した。78歳。高久さんが代表取締役を務めたドリーミュージックアーティストマネージメントが発表した。発表文で「令和6年5月28日夕暮れ前に 78歳にて永眠いたしました」と報告し、「ここに生前のご厚誼を深謝し謹んでお知らせ申し上げます」と伝えた。そして「お世話になった皆様にお別れをしたいという故人の希望」により、通夜を6日、告別式を7日に執り行うとした。高久さん