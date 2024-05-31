歌手やアイドルのステージはたくさんの日本人女性が熱狂（以下、写真はすべて筆者撮影）5月11日と12日、東京・代々木公園は大群衆に包まれた。毎年恒例のタイフェスティバルだ。おいしそうな匂いを漂わせているタイ料理のブースには行列ができ、ドリアンやマンゴーなどタイ特産フルーツの即売も盛況だ。気持ちよく晴れた空の下、タイのビールを飲んでいる日本人もタイ人も、なんとも気持ちがよさそう。ステージではタイの歌手やア