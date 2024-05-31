イスラエルのガンツ前国防相が党首を務める政党が、国会の解散を求める法案を提出しました。ガザ紛争を巡る政権内の路線対立が激化しています。現地メディアによりますと、ガンツ前国防相率いる民族統一党が30日、「国民の信頼を受ける統一された政権が必要だ」として、国会を10月までに解散することを求めた法案を提出しました。ガンツ氏は戦時内閣のメンバーでもありますが、18日に戦後統治のあり方などについてネタニヤフ