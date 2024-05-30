これは数年前の話です。私はアイコ。30代の専業主婦です。会社員の夫と、幼稚園に通う娘サナの3人暮らしです。地元の幼稚園に入園しました。幼稚園での楽しい日々を過ごし、次第に小学校の入学が視野に入ってきました。入園してすぐ、サナにチノちゃんという親友ができました。おのずと私もチノちゃんママのマナミさんと過ごす時間が多くなっていきます。マナミさんは子どもにも私にもいつもにこやかに対応してくれるすてきな人で