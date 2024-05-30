30日午前8時40分ごろ、陸上自衛隊北富士演習場（山梨県）で訓練中に手りゅう弾の破片が隊員1人に当たった。陸自によると、隊員は第1師団第1普通科連隊（東京都練馬区）所属の山宮拓3等陸曹（29）で、救急搬送されたが、同10時50分に病院で死亡が確認された。3人死傷の陸自射撃場で訓練再開隊員50人参加岐阜・日野これを受け、陸自は全部隊に対して安全確認ができるまでの間、全ての実弾訓練を一時中止するよう指示した。