カージナルスラーズ・ヌートバー外野手（２６）が２９日（日本時間３０日）の敵地レッズ戦に「２番・右翼」でスタメン出場したが、左脇腹を痛め途中交代した。ヌートバーは５―３で勝ったこの試合で４打数２安打と活躍。ただ２本目の安打となった７回の遊撃への内野安打で一塁へ走った際に、左腹斜筋に痛みを感じたという。このイニングはそのままプレーを続けたが、８回の守備にはつかず交代となった。３０日（同３１日）