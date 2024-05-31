NHKの看板ニュース番組『ニュース7』のキャスター陣が新体制になってから、はや1か月半。NHK女性アナウンサーの“絶対エース”と呼ばれた和久田真由子アナ（35）の産休に入れ替わる形で4月から夜の顔を務めているのは、副島萌生アナ（32）だ。その裏で、同番組で活躍し「“ポスト和久田”の筆頭候補だった」（NHK局員）というあるアナウンサーが昨年、密かに姿を消していた--。【写真】入局して間もない、高松支局時代の川崎理加