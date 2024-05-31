お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（54）が30日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。昔の芸人の働き方について言及した。「結局俺は一度も娘の運動会行ってないもんね。場所取りだけ」と切り出した華丸。「あと全部ルミネやったから」と劇場出番のため子供の行事には参加できなかったことを明かした。「運動会行かんまま、全部映像で見るっていう。スポーツニュースのように」と振り返り「でも当時は行