5月29日、複数の男性から現金をだましとった”頂き女子りりちゃん”こと渡辺真衣被告（25）の獄中記を綴るXが更新された。取材を受けた東海テレビとのトラブルを明かした。渡辺被告は、恋愛感情を利用し男性3人から現金計約1億5000万円をだましとった詐欺罪と、詐欺マニュアルを作成し頒布した詐欺幇助の罪、そして約4000万円を脱税した罪に問われている。現在控訴中で勾留されている渡辺被告だが、支援者の手を借りながら獄中記「