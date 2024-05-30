ドコモの「iPhone 15」が最大4.4万円引きに、5月31日からケータイ Watch

ドコモの「iPhone 15」が最大4.4万円引きに、5月31日から

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • ドコモは対象スマートフォンの割引額やポイント付与額を31日に変更する
  • iPhone 15が4万4000円引き、iPhone 15 Proが3万3000円引きになる
  • 機種変更や契約変更では、「Xperia 10 V SO-52D」が1万1000円引きなど
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