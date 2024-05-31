“諦観の境地”の有権者突如、6月20日告示の東京都知事選への立候補の意向を表明した、広島県安芸高田市長の石丸伸二氏（41）。ネットを中心に改革派の旗手として褒めそやす向きがいる一方で、地元では大迷惑を被ったと怒りに震える声も多い。いったいこの男は何者なのか――。【前後編の前編】＊＊＊【写真を見る】「小池都知事の卒業証書に不審な点が…」カイロ大学は「卒業を証明」と改めて声明文を発表今のところ都知