韓国半導体メーカーであるSamsungの労働組合が「経営側との労使交渉が決裂した」として2024年6月7日にストライキを実施することを発表しました。Samsungの労働組合によるストライキ実施は1969年の創業以来初めてのことです。Samsung Labor Union Plans First-Ever Strike as Wage Talks Break Down - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-29/samsung-union-plans-first-ever-strike-as-wage-talks-break-d