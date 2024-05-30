ヘアカラーを変えるだけでアカ抜け効果が期待できるもの。そこで今回は、きちんと感や落ち着いた印象を演出できるだけでなく、様々な雰囲気のファッションにも合わせやすいと30代・40代から人気を集める【暗髪ヘアカラー】を紹介します。&#127804;大人感をキープしつつアカ抜け。暗髪派さんにおすすめの【最旬ヘアカラー】極上の透明感“アッシュ系ヘアカラー”で洗練度UP日本人の髪に出がちな黄みや赤みを抑えて、大人っぽさや洗