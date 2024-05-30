尾花高夫氏と杉浦享氏が神宮球場でファースピッチに登場■ヤクルト ー ロッテ（30日・神宮）ヤクルトのエースとして活躍した尾花高夫氏が30日、神宮球場で行われたヤクルト-ロッテの試合前に「レジェンドOBファーストピッチ」に登場。打席にはヤクルトの元4番の杉浦享氏が立った。伝説の名プレーヤー同士の“対決”にファンは「な、なつかしーーー」などと歓喜した。66歳の尾花氏は1978〜1991年までヤクルトのエースとして活躍