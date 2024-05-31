東京圏で家を買うなら立地はどう考えればいいか。経済ジャーナリストの山下努さんは「世田谷区横浜市は避けたほうがいい。世田谷はベッドタウンの役割を終え、空き家が全国で一番多くなっている。横浜市は深刻な財政難を抱えている。だがまだまだ割高の世田谷区横浜市の住宅を求める人も少なくなく、これからも多くの悲鳴が聞こえるはずだ」という――。※本稿は、山下努『2030年不動産の未来と最高の選び方・買い方を全部1冊