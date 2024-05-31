31日午前10時前、東京・中野区で女性が包丁で胸を刺され、病院に搬送されました。女性の意識はあるということです。警視庁は現場にいた30歳の男を殺人未遂の疑いで緊急逮捕しました。警視庁によりますと31日午前10時前中野区野方で「包丁で人を刺した」と通報がありました。警察官が現場に駆けつけると女性が救急隊から処置を受けており、その場にいた男が刺したことを認め、包丁も近くに置かれていたことから警視庁は30歳の男を殺