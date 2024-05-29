5月28日深夜放送の『星野源のオールナイトニッポン』（ニッポン放送系）に星野源（43）が登場。サプライズで妻・新垣結衣（35）が電話出演したが、“とある場面”にファンの間で話題になっている。番組冒頭、「さて。やっぱり今日はこのお話からしたいなと思うので」と切り出した星野。「先週水曜日の夜に起きたことを皆さんも知ってるかと思います。ご存じの方多いと思います」と、Xの暴露系インフルエンサーによって星野が不倫し