【MLB】メッツ 3−10 ドジャース（5月29日・日本時間30日／ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手がメッツ戦に「2番・DH」でスタメン復帰すると、第3打席で出場2試合ぶりのヒットを放った。得点圏に走者を置いては7打席ぶりとなるタイムリーに、球場からは大きな歓声が沸き起こった。【映像】一瞬で二遊間を抜けた大谷翔平の“爆速”タイムリー大谷は16日（同17日）のレッズ戦で牽制球を左太ももに受け打撲。その影響もあり