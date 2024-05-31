「BCNランキング」2024年5月20日から26日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）2位Pixel 8a(SoftBank)（Google）3位Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）4位Pixel 8a(au)（Google）5位Pixel 8a(NTT docomo)（Google）6位Pixel 7a(NTT docomo)（Google）7位moto g24（Motorola Mobility）8位AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）9位