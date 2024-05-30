米女優メイミー・ラバロック（19）が、ビルの５階から転落の末、重体となり現在生命維持治療を受けているという。米ドラマ『こころ呼ぶときホープバレー物語』で知られるメイミーの家族が、現在クラウドファンディングサイトＧｏＦｕｎｄＭｅで医療費を募っている。 【写真】ビルの５階から転落して重体となっている女優メイミー・ラバロック 同サイトによると、今月１１日、メイミー