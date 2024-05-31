電力大手１０社と都市ガス大手４社は３０日、６月使用分（７月請求分）の料金を発表した。政府による電気・ガス料金への補助が終了するため、全社で値上がりとなる。電気代は契約者が多い「規制料金」で、東京電力と中部電力を除く８社の料金が１か月分として最も高くなり、家計の負担は重くなりそうだ。電力１０社の規制料金は前月より３４６〜６１６円値上がりする。東電は３９２円高い８９３０円、中部電は３４６円高い８６