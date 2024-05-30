ＮＭＢ４８元メンバーで女優、タレントの谷川愛梨（２８）が２９日放送のＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」にゲストアシスタントで出演した。アイドル時代とは雰囲気が変わり、ロング髪の大人女子に。濱家隆一が大阪時代に一緒に番組をやっていたことを振り返り、当時は高校生だった谷川に「大人になって」と声をかけると、谷川は「お久しぶりです」と笑顔。現在はともに東京で活動しており、濱家は「この間、恵比寿