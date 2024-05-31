大谷翔平（29=ドジャース）が、2026年WBCの出場に意欲的だ。【大谷を知る】入団直後から“普通でなかった”思考回路…完封を褒めても「何かありましたか？」の表情だった次回大会について聞かれ、「『出たい』で、出られるところではないと思うので、選んでもらえるように、トップ層に居続けることが大事かなと思います」と答えたのだ。問題はドジャースがプロスポーツ史上最高額となる10年総額1000億円超で契約した選手の出