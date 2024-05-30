【AFP＝時事】フィンランドの首都ヘルシンキの図書館で、約84年前に貸し出されていた本が返却される出来事があった。中央図書館（通称オーディ、Oodi）の司書ヘイニ・ストランドさんが29日にAFPに語ったところによると、27日、フィンランド語に翻訳された英作家アーサー・コナン・ドイル（Arthur Conan Doyle）の小説「Refugees（邦題〈亡命者 二大陸の物語〉）」を受け取った。貸出期限は「1939年12月26日」となっていた。ス