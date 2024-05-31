坪単価は“歌舞伎町”の2倍戦後まもなく建てられた木造長屋が軒を並べ、店の看板が雑然とした空間を酔客が行き交う。東京都新宿区歌舞伎町の一画にある「新宿ゴールデン街」は、約6500平米のエリアに300軒近いスナックやバーがひしめくように営業している。【亀井洋志／ジャーナリスト】【写真を見る】赤文字で書かれた＜ゴールデン街＞の看板を見て心が躍る人も多いはずかつては作家や編集者が通う文壇バーや、演劇・芸能関係