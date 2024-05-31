4月1日に青森県七戸町の深さ約6メートル土中から、プラスチック製の容器に詰め込まれたトラック運転手の谷名幸児さん（54）の遺体が見つかった事件。元勤務先の運送会社「十枝内運輸」の社長、十枝内伸一郎容疑者（47）らが殺人容疑で逮捕され、青森県警の捜査が進んでいる。【写真】被害者・谷名さんの自宅。面識のない市ノ渡被告と陰に隠れていた十枝内容疑者らの計画的な手口とはNEWSポストセブンは、谷名さんの息子Aさんに