今季はすでに昨季を上回るポイント獲得も…自動車レース・F1で唯一の日本人ドライバー・角田裕毅（RB）は現地26日に行われた今季第8戦モナコGPで8位入賞を果たした。今季は早くも19ポイントを獲得。早くも昨季全戦の17ポイントを上回る活躍を見せている。そんな中で話題になっているのが、来季のシート争い。英公共放送「BBC」は、現状では安泰ではない角田が移籍先候補として「3チーム」を視野に入れていると見ている。好調が