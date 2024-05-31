埼玉県川口市でタクシー運転手が拳銃で撃たれた事件で警察は68歳の男を公開手配した。強盗殺人未遂の疑いで公開手配されたのは職業不詳の瀬川好一（せがわ・よしいち）容疑者68歳。この事件は29日、埼玉県川口市でタクシー運転手の男性が男に後部座席から「金を出せ」と脅され拳銃で腹部を撃たれもの。運転手の男性は全治4週間が見込まれるという。車内からは空の薬きょうが1つ見つかっているが、自動式拳銃が使われた可能性がある