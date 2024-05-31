思春期、学生時代にいじめなどに遭うと、たとえそれが解消しても、その後の人生に暗い影を落とすことは多い。今回出会った「ニューラピ」と名乗る17歳の高校生（当時）も、長い前髪で顔を隠し、あまり他人に心を開けない様子。聞けば、いじめが原因で不登校だった時期があるという。そんな彼も人気美容師の手にかかると、見た目だけでなく自信まで取り戻したよう。コメント欄には「美容師って本当にすごい」「自信持って！」と感