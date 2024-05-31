タイで英国人男性が自身の１０代娘に性関係を迫りセクハラ行為をしたロシア男性を拳で殴って死亡させるという事件が発生した。２８日（現地時間）、英紙「ザ・サン」などによると、前日英国男性Ａさん（３４）は自身の娘（１５）に対して性関係を結ぼうと耳元でささやいたロシア男性Ｂさん（３６）の顔をげんこつで殴って死なせた。当時Ａさんと娘はタイ・パタヤで開かれたプールヴィラパーティーに参加した。この時、酒に酔ったＢ