◇交流戦西武3−0中日（2024年5月30日バンテリンD）西武は30日、中日と対戦。3−0で快勝し、2連勝を飾った。先発マウンドに上がったドラフト1位・武内夏暉投手（22＝国学院大）は5回2/3を4安打無失点と力投。開幕から先発で無傷の4連勝を飾るのは球団新人初の快挙。試合前まで6試合に登板し、3勝0敗と好投を続けていたドラ1左腕。この日は初回に1点の援護をもらうと、三者凡退とスムーズな立ち上がり。4回には2死から