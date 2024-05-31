覚醒剤取締法違反の疑いで警視庁の捜査対象となっていた50代の男の逃走を手助けしたとして、77歳の女が逮捕されました。犯人隠避の疑いで逮捕されたのは、埼玉県蕨市の会社役員・稲垣美恵子容疑者（77）で、今年2月、自分が所有するアパートの住人で覚醒剤取締法違反の疑いで捜査対象となっていた男（50代）に対し、「あんたやってんの?連絡がきたよ」「すぐ逃げな」などと電話し、逃走を手助けした疑いが持たれています。警視庁