アメリカのトランプ前大統領の不倫の口止め料をめぐる裁判で、陪審員は30日、トランプ氏に有罪の評決を下した。評決をうけ、トランプ氏は無実を主張した。この裁判はトランプ前大統領が、不倫関係にあったとされる元ポルノ女優に支払った口止め料を、弁護士費用として不正に処理した罪に問われているもの。30日、有罪か無罪かを陪審員が話し合う評議が前日に続き行われ、その結果、全員が一致して34の罪状すべてについて有罪という