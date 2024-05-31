ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。 自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険は、『2023年あおり運転実態調査』を実施。あおり運転をされたことがあるドライバーは53.5％であった。約半数のドライバーが被害経験を持っており、現在も社会問題となっている。 今回は、あおり運転に遭遇した2人のエピソードを紹介する。 ◆スピードを合わせてくる車