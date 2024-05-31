結婚式のご祝儀代として一般的な相場とされている3万円。この金額が「高い」と感じる20代はなんと6割超にのぼる。では、3万円以下だとはたして失礼に相当するのだろうか。マナーのプロに聞いてみた。 【画像】意外と知らない、ご祝儀の忘れがちなマナー お祝いしたい気持ちはあるが…“ご祝儀3万円”はキツいと感じる20代 20代後半になるとはじまる結婚ラッシュ。だが、結婚式に出席するとなると必要になるのが“ご