放送開始から１年が経ち、『DayDay.』（日本テレビ系）の１部（９時から10時25分）の’23年度コア視聴率（男女13〜49歳）が同時間帯でトップとなった。４月１日の放送では、福山雅治が手がけた新テーマ曲を聴いた元NHKの武田真一アナが涙を浮かべ、さらに好感度をあげている。「武田アナは、初回こそ民放の作りに馴染めず緊張していました。たまに番宣で出る日テレのトークバラエティなどでも、戸惑いがありました。でも、もともと