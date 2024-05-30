「阪神−日本ハム」（３０日、甲子園球場）新庄采配が大的中だ。「６番・投手」でスタメン出場した山崎福也投手が四回無死一、三塁から、鋭いライナーを中前に運ぶ先制の適時打。山崎は塁上で両手を広げ、三塁側ベンチも大いに盛り上がった。山崎は「あまり覚えていないですが、来た球をヒットにしようと思って打ちました」とコメントした。山崎は日大三高３年時に出場したセンバツで、大会最多安打タイ記録となる１３安打を